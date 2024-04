Da Piazza Vecchia al Sentierone - un 25 aprile tra visite e passeggiate - Foto e video

(Di giovedì 25 aprile 2024) TURISMO. Con la giornata di festa in tanti hanno colto l’occasione per scoprire e riscoprire le bellezze di Bergamo. Arrivi anche da altre province e dall’estero. Richieste e prenotazioni alte almeno fino al 10 maggio.

IL TURNOVER. Il locale del centro storico cambia nuovamente gestore. Il sindaco teme per il decoro: non è quel che speravo. Sulla Corsarola e nel cuore di Città bassa non si fermano le aperture di punti ristoro. Continua a leggere>>

Liberazione, fiumi di gente in centro: "Contro ogni rigurgito fascista" - Migliaia di persone in piazza Martiri. Da Fiaccadori (Anpi) a Prodi. Vecchi: "Solidarietà a Scurati" In contemporanea un’altra manifestazione di protesta: fumogeni, cori e fischi contro le autorità.

Una piazza bella da impazzire: "Mai così tanti dal 1993". Massini travolto dagli applausi. In migliaia sfilano in centro - Il monologo di Scurati letto dall’arengario emoziona tutti: "Ricordare è un dovere patriottico". In piazza Santo Spirito l’evento di Firenze Antifascista, il corteo invade la città pacificamente. .

Dal vecchio vinile al dvd: Fiera del disco appuntamento da collezionisti - A La Spezia domenica si terrà la quinta edizione della 'Fiera del Disco, cd e vinile', un evento gratuito dedicato agli appassionati di musica e collezionismo. Esperti espositori provenienti da tutta ...

