Cristante affossa l'Udinese al 95' | 2-1 Roma nel recupero del match interrotto

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sembrava impossibile ribaltare il risultato in soli 18 minuti, 10 dei quali si sono persi in vari stop dovuti a alcuni scontri di gioco. E invece...

Cristante 6,5: Ex di giornata, tira fuori i muscoli e sfodera una prestazione sempre in controllo. ... Nella ripresa sembra più in palla e, al 3' di recupero, piazza la zampata che affossa il Milan. ...

Continua a leggere>>

Cristante 6,5: Ex di giornata, tira fuori i muscoli e sfodera una prestazione sempre in controllo. ... Nella ripresa sembra più in palla e, al 3' di recupero, piazza la zampata che affossa il Milan. ...

Continua a leggere>>