Crescere i figli a Kharkiv - resistendo a Putin

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nel marzo del 2014, le forze pro russe si radunarono attorno alla statua di Lenin a, gli ucraini sventolavano le loro bandiere sotto la statua di Taras Shevchenko, il poeta. Olga Ivashchenko, fotoreporter, ricorda perfettamente quei giorni, dieci anni fa, quando invasero i russi che chiamavamo “separatisti” o “omini verdi” per negarne l’aggressività e rifugiarci nel disinteresse per una guerra civile che non ci appartiene: Olga è di, la seconda città più grande dell’Ucraina, a trenta chilometri dal confine con la Russia. “I manifestanti pro ucraini si misero nel palazzo del governo di– racconta Ivashchenko su RadioFreeEurope – poi i pro russi sfondarono le porte e li attaccarono. Gli ucraini furono portati fuori e sottoposti a un rito di umiliazione. I russi formarono delle forche caudine, gli ucraini erano ...