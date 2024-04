Concorso ordinario dirigenti scolastici - chi deve pagare i 15 euro di partecipazione Attivo il soccorso istruttorio

TFA sostegno anno accademico 2023/24: il MUR ha pubblicato due decreti che danno il via per definire gli accessi al percorso di specializzazione. 32. 317 i posti a disposizione per le varie Università, a breve i BANDI. I docenti con tre anni di servizio su posto di sostegno possono richiedere ... Continua a leggere>>

Gli USR/ATP stanno accantonando i posti destinati alle immissioni in ruolo da GPS e concorso straordinario bis, secondo quanto indicato nel CCNI 2022/25 e nell'OM 30/ 2024 . L'articolo Mobilità docenti 2024 , non saranno disponibili i posti accantonati per assunti GPS e concorso straordinario bis.

L'assalto alla sede romana della Cgil, appello bis per Massimo Ursino e altri 8 imputati - Così ha deciso la Cassazione per il troncone in abbreviato del processo sui disordini avvenuti a ottobre 2021, a Roma, nel corso della manifestazione "no green pass". Il leader palermitano di Forza Nu

Bimbo ucciso da pitbull, tra i cinque indagati per omicidio colposo c'è anche la madre - C'è anche anche la madre tra le cinque persone iscritte nel registro degli indagati per la morte del bimbo di 13 mesi, aggredito da due pitbull in una villetta della frazione Campolongo, nella perifer

Reclutamento e concorso: il punto di vista di ANIEF sul ripristino del doppio canale - Maria Guarino candidata al CSPI nella lista Anief "Democrazia, responsabilità e partecipazione" per la componente Scuola primaria. La Lista dei candidati Anief è visualizzabile su

