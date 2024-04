Concerti al Meazza Sì al piano anti-caos | fine degli spettacoli fissata entro le 23 30

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) e Nicola Palma Scordatevi di fare la mezzanotte un concerto estivo nei tre impidell’area di San Siro. Uno dei provvedimenti principali previsti nelapprovato ieri mattina in Prefettura, infatti, prevede dicipare il più possibile ladei 30in programma allo stadio, all’ippodromo La Maura e all’ippodromo Snai San Siro. Il Comune ha concordato con i promoter l’impegno a far terminare gli show tra le 23 e le 23.15. L’orario limite per spegnere gli amplificatori e far andare a casa gli spettatori è le 23.30. L’obiettivo dicipare lashow era già statocipato al Giorno dalla vicesindaco Anna Scavuzzo lo scorso 19 aprile: ...