Comicon 2024 - tutto esaurito ma scattano le sanzioni | In nero 83 lavoratori

Il team di Movieplayer.it è già pronto per il Comicon 2024, scopriamo insieme il programma delle live Twitch che ci accompagneranno ogni giorno dalle 10 alle 18 per tutta a durata della manifestazione. Il Comicon di Napoli 2024 ai nastri di partenza. Dal 25 al 28 aprile la Mostra d'Oltremare di ...

Continua a leggere>>