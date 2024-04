Colpo Champions della Roma a Udine | decide Cristante all' ultimo respiro

Udinese-Roma 1-2: cristante decisivo nel recupero, Svilar determinante - A regalare i tre punti preziosissimi a De Rossi nel mini-incontro, dopo lo scivolone col Bologna, è cristante con una zuccata su corner battuto da Dybala. Decisivo anche Svilar autore di una splendida ...

