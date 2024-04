Cinque baby del Poviglio vestono l’azzurro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pokerissimo di atleti della Platform-Tmcconvocati nella giornata odierna negli stage delle nazionali giovanili che fungono da preparazione per gli impegni estivi. Nell’Under 18, radunata a Verona, tornano i 2006 Alex Giovanardi, Francesco Roero e Davide Lugli, che già nei mesi scorsi erano stati oggetto di valutazione da parte dello staff tecnico federale superando le prime selezioni; nell’Under 12, invece, la fase di selezione comincia oggi e, sul diamante di Bologna, scenderanno in campo i classe 2012 Luca Mortini e Miguel Werner Flores Castro. "Si tratta di una grande soddisfazione sia per gli atleti stessi che per i nostri allenatori e dirigenti – spiegano dalla società della Bassa - bravi a individuare e a coltivare talenti. Non va dimenticato che la sua prima squadra milita ormai da 3 anni nella massima serie con una formazione in buona parte costruita ...