Cina | inaugurata stazione 5G-Advanced su monte Qomolangma

(Di giovedì 25 aprile 2024) Lhasa, 25 apr – (Xinhua) – La prima5G-A (5G-) e’ stataieri nell’area del, segnando l’ingresso della regione con la vetta piu’ alta del mondo nell’era del 5G-A, secondo il colosso delle telecomunicazioni China Mobile. Rispetto al 5G, il 5G-A e’ caratterizzato da maggiore velocita’, maggiore connettivita’ e minore latenza. La rete 5G-A dovrebbe fornire un supporto di rete piu’ forte per il turismo, l’alpinismo, la ricerca scientifica e la protezione ambientale nell’area panoramica del. Li Chongming, funzionario della filiale di China Mobile nella regione autonoma sud-occidentale cinese dello Xizang, ha dichiarato che la rete puo’ soddisfare le esigenze commerciali emergenti delle attrazioni turistiche e le richieste ...

Stezzano. inaugurata la prima stazione di ricarica ultraveloce in provincia di Bergamo, al centro commerciale Le Due Torri di Stezzano. Grazie ad una collaborazione con Electra, azienda specializzata nella ricarica ultraveloce per i veicoli elettrici, sono ora disponibili 8 postazioni di ricarica

150 anni fa nasceva il genio di Guglielmo Marconi: in RAI la mostra Prove di trasmissione in cui guida i visitatori grazie all'IA

C'è una stazione anche a Città del Vaticano: la conoscevi - Roma può contare su diverse stazioni ferroviarie dislocate lungo la città. Oltre alle principali, come Roma Termini, Tiburtina e Ostiense, ce ne sono altre meno conosciute. Molti, infatti, non sanno c

Parcheggio della stazione, ora ci siamo - Il nuovo parcheggio della stazione centrale sarà inaugurato entro i primi di maggio, dopo mesi di lavori. L'area di 4.700 mq includerà stalli per disabili, locker per pacchi, posti per veicoli elettri

