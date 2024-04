Cina | CNIPA - compilato inventario di 914 000 brevetti

(Di giovedì 25 aprile 2024) Pechino, 25 apr – (Xinhua) – Oltre 1.700 universita’ e istituti di ricerca inhannoundi 914.000fino ad oggi, ha dichiarato ieri l’ente regolatore della proprieta’ intellettuale del Paese. Tra questi, 636.000 sonod’invenzione e rappresentano il 60% di tutti id’invenzione effettivi detenuti dalle universita’ e dagli istituti di ricerca, ha dichiarato Shen Changyu, a capo dell’Amministrazione nazionale cinese per la proprieta’ intellettuale (), durante una conferenza stampa. Un totale di 676.000identificati nell’sono entrati nel pool di risorse di conversione dopo essere stati valutati e rivisti. Di questi, 506.000 sono ...

Borse cina in rialzo, Hong Kong guadagna il 2,2% - Il mercato azionario di Hong Kong ha registrato un notevole rialzo, influenzando positivamente anche gli altri listini cinesi. L’indice Hang Seng è salito significativamente, trainato dai settori tecn ...finanza

Blinken, nello Xinjiang continuano il genocidio e altri crimini - La cina "nello Xinjiang continua a compiere un genocidio, crimini contro l'umanità, lavoro forzato e altre violazioni dei diritti umani contro gli uiguri prevalentemente musulmani e membri di altri gr ...ansa

Borse cina, chiusura mista dopo la decisione sui tassi. Hong Kong in rialzo - Le Borse Cinesi hanno registrato una chiusura mista, con cali per Shanghai e Shenzhen e un rialzo per Hong Kong, grazie alla decisione della Banca centrale cinese di mantenere invariati i tassi di rif ...borse