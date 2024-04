Ciclismo | Sambinello si impone su Mellano nel Gp Liberazione Città di Massa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Turanto di, 25 Aprile 2024 - Sulla scia dell’Eroica Nation’s Cup a tappe vinta dallo spagnolo Hector Martinez Alvarez, un altro evento importante e di prestigio in Toscana per gli juniores, il 48° G.P.dicon ritrovo e partenza ufficiosa nella splendida Piazza degli Aranci, mossiere il sindaco di, ed arrivo lungo la via Aurelia a Turano. E qui due dei principali favoriti della corsa si sono contesi il successo sotto lo sguardo del c.t. azzurro Dino Salvoldi, con secondo successo stagionale conquistato da Eneadella Vangi Il Pirata Sama di Calenzano nei confronti del forte. Una vittoria che ha reso felicissimo anche il suo direttore sportivo, il massese Matteo Berti, non nuovo del resto a vincere con i suoi ...