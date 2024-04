Chiude il Melograno - il fruttivendolo del secolo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Un’altra saracinesca si abbassa per sempre. Il negozio “Il“ in corso Matteotti angolo via Orsinidefinitivamente il 30 aprile. Come racconta la titolare Editta Perini, "dopo 40 anni, e all’età di 73 anni mi pare che sia giusto andare in pensione e godermi i nipotini. Mio marito è già in pensione, io ho sperato negli ultimi anni di poter tenere aperta questa attività. I giovani non ne vogliono sapere. È un lavoro molto faticoso. Bisogna cercare la frutta di stagione e la merce va curata. Sono dispiaciuta, ma credo di essermi meritata la pensione". La bottega custodisce oltre undi storia, come racconta Rina Del Pero, presidente del Circolo Culturale XX Settembre. "C’è modo e modo di festeggiare un anniversario, ma quello scelto da Editta ed Eugenio è davvero singolare. Giunti a Meda dalla vicina Seregno nel ...