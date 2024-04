Chi sale e chi non scende

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 aprile 2024) Siamo abituati al fantozziano assalto ai treni dei pendolari, un po’ meno a quello sui convogli interregionali diretti al mare. Quanto visto ieri alla stazione di Pavia, dunque, può far sorridere qualcuno, non certo i diretti interessati, stipati come sardine, con trolley e borsoni, pur di raggiungere la Liguria per il ponte del 25 aprile. Non certo un buon inizio di (breve) vacanza. Ma c’è di peggio: restare sulla banchina o raggiungere in auto la riviera, dove trovare un parcheggio è improbabile tanto quanto non beccarsi una multa dopo averlo trovato...