(Di giovedì 25 aprile 2024) Si chiamava, l'operaioda unadi. La Procura ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo. Il sindacato Uil Brescia ha segnalato lacune nella manutenzione dei macchinari. L'azienda non ha commentato le accuse. Ha fatto sapere di essersi messa a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Chi era matteo cornacchia, l’operaio morto schiacciato da una lastra di metallo - Si chiamava matteo cornacchia, l’operaio morto schiacciato da una lastra di metallo. La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio colposo. Il sindacato Uil Brescia ha segnalato lacune nella ...

Continua a leggere>>

Morto in azienda a Lograto, l’operaio scriveva: «Mi fanno male le gambe, non so quanto resisto» - Così si sfogava nei messaggi ad un’amica il 46enne matteo cornacchia, che avrebbe avuto un’invalidità all’80%. «È da un anno che non riesco a tenere le gambe dritte e non sopporto più il dolore» ...

Continua a leggere>>

Un’altra vittima in ditta : "Come una guerra civile" - A Lograto un operaio di Travagliato ucciso da una lastra d’acciaio. Unanimi i sindacati: inaudita scia di sangue, una sconfitta per tutti.

Continua a leggere>>