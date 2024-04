Chi è Carmen Annibale - l’ispettrice Marta Anselmi di ‘Un Posto al Sole’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) Da qualche puntata in ‘Unalè tornata l’attriceche presta il volto aldi polizia. L’avevamo già vista in passato, in particolare durante le indagini sull’aggressore di Susanna Picardi (Agnese Lorenzini), al fianco di Gennaro Torre (Claudio Botosso). In tempi recenti, invece, lacollabora con il commissario Elio Schipa (Marco Zangardi) ed è impegnata a fare chiarezza su quanto è accaduto a Diana Della Valle (Sara Zanier), attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale. Nuove indagini a ‘UnalNunzio Cammarota (Vladimir Randazzo), fin dal principio, ha avuto sospetti sulle dinamiche del presunto incidente in cui l’amica e amante ...