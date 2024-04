Chet Holmgren e un’altra prestazione da veterano | OKC vince anche gara-2 contro i Pelicans

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 aprile 2024) Gli Oklahoma City Thunder sconfiggono i New Orleansper 124-92 e si aggiudicano2. Ora la squadra di Mark Daigneault, fresco del premio come stagionale di “Coach of thr Year”, si trova sul 2-0, quando ormai la serie è ormai prossima a spostarsi a New Orleans. A decidere il match, oltre che alla solita superdi Shai Gilgeous-Alexader (33 i punti segnati), ci ha pensatoil rookie. Per lui sono 26 punti con 7 rimbalzi, 1 assist e ben 2 stoppate. La matricola in maglia OKC, dopo essere stato il primo rookie della storia dei playoff a debuttare mettendo a referto ben 5 stoppate, nella partita di questa notte è entrato ancor di più nella storia della lega. Infatti, il suo primo quarto è stato perfetto, con 15 punti grazie ad un 5/5 al tiro, ...