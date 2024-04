Ceravolo stima Manna e sul toto-allenatore del Napoli…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 25 aprile 2024): il Napoli sa benissimo che è necessario prendere unforte ed all’altezza della piazza, da Italiano a Thiago Motta passando per Conte A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Franco, direttore sportivo .Queste le sua parole sulla rifondazione del Napoli:da esperto di mercato quale è, che idea si è fatto in merito alla questione della panchina del Napoli? “Fossi stato io il Direttore Sportivo avrei potuto dire qualcosa in più. So che è necessario cambiaree prendere una figura forte, ma non mi arrivano notizie in merito. Il Napoli sa benissimo che è necessario prendere unforte ed all’altezza della piazza. Il Direttore Sportivo sembra essere già stato preso, dunque non ...