Celebrazioni - ricordi e concerti in piazza Ecco il programma

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) PISA e PROVINCIA Il settantanovesimo anniversario della Liberazione viene ricordato oggi in tutti i Comuni. Dai più grandi ai più piccoli della provincia. A Pisa la cerimonia, dedicata a Carlo Smuraglia, è organizzata da Comune, Provincia, Prefettura e sezione Anpi. Alle 9 inCaduti di Cefalonia e Corfù deposizione di una corona di alloro al monumento della Divisione Acqui, alle 9,45 santa messa nella chiesa di Santa Caterina d’Alessandria, alle 11,15, inXX Settembre, deposizione di una corona di alloro alla lapide dei Caduti e alle 11,30, sempre inXX Settembre, la cerimonia istituzionale. A Cascina il 25 Aprile si svolge per alcuni giorni all’insegna della frase "Libertà è partecipazione". Coinvolti gli studenti dei liceo Pesenti e Russoli che hanno incontrato Udo Sürer, figlio di un ex soldato delle SS, che ha ...