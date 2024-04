C’è tutto un territorio che sogna con Grottazzolina Il sindaco Antognozzi | Orgoglioso del nostro paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 aprile 2024) Sarà un 25 aprile da ricordare a. E sarà una lunghissima giornata, vissuta fin dalle prime luci dell’alba. La Yuasa Battery è vicina al sogno della promozione in Superlega e nel Fermano non si parla d’altro. Finale ancora tutta da giocare, momento di massima concentrazione. Daè annunciato un vero e proprio esodo in direzione Siena. Le cifre testimoniano il fermento che si vive nella cittadina di 3.193 abitanti che sta toccando il cielo con un dito e vuole riscrivere la storia della pallavolo locale fatta da 54 anni di tradizione. Siena ha messo a disposizione della Yuasa Battery appena 300 biglietti, che ovviamente non sono bastati: in 4 ore di prevendita, regolata al botteghino del PalaGrotta, sono stati prenotati 352 tagliandi. Una soluzione sarà trovata per accontentare tutti, a questo sta lavorando con fare certosino il ...