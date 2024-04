Catania-Benevento | le probabili formazioni - dove vederla in tv e streaming

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ultima giornata del girone C di Serie C: ilper mantenere vivo il sogno 2° posto, ilper chiudere i discorsi salvezza....

Benevento, Auteri: “A Catania per vincere. Sono sicuro che potremmo scavalcare l’Avellino” - Queste le parole di mister Gaetano Auteri alla vigilia di catania-benevento, match che chiuderà la stagione regolare del campionato di Serie C del girone C.

catania-benevento, probabili formazioni: out Improta e Ciciretti - A Catania con un solo obiettivo: vincere. Il Benevento non si schioda da quello che è il suo intendimento, anche se questo dovesse significare entrare in gioco più tardi nei playoff.

Benevento, Auteri rischia di perderne quattro per Catania - L’ultimo assalto al secondo posto il Benevento lo sta preparando nei minimi dettagli, ma non sarà un tentativo disperato quello dei giallorossi, bensì ragionato. C’è la necessità infatti di non portar ...

