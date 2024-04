Carenza di personale nella ristorazione Lo sfogo di una dipendente | Dopo 20 anni di lavoro io in cucina ancora a 4 euro l' ora

Bergamo. Si è avvalso della facoltà di non risponde re, ma la sua linea è chiara: nessun abuso durante le visite in ambulatorio. Al contrario, tutto si sarebbe svolto secondo protocollo. Davanti al gip ha scelto il silenzio M.G., il medico di base ...

Rosario Rizzuto: "Aprire le porte di Medicina è una reazione emotiva, che peggiora la qualità dei futuri medici" - L'ex rettore dell'Università di Padova: "Spalancare l'accesso placa la coscienza: ci mancano i medici Li stiamo formando. Però l'attenzione alla ...huffingtonpost

lavoro stagionale: la Uil Ravenna replica a Indino di Confcommercio Rimini: “gli studenti dei licei potete assumerli come dipendenti” - La Uil di Ravenna replica al presidente di Confcommercio Rimini, Gianni Indino, che nei giorni scorsi sulla stampa locale aveva invocato modifiche ...ravennanotizie

Dottori contro il governo. "Lo stop al numero chiuso a Medicina è il colpo di grazia alla formazione medica" - Anaao: "Manifestazioni in tutta Italia, non resteremo in silenzio". Gli studenti: "La riforma non supera i problemi, noi ignorati" ...huffingtonpost