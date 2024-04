Capelli lunghi dopo i 60 anni? Si certo! E Ornella Muti ci insegna come farlo!

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di giovedì 25 aprile 2024)60? Yes, of course! Basta guardare, 69, splendida con i suoie biondi che incorniciano il volto e rendono la sua bellezza sempre nuova e ancora più femminile e delicata. Un tripudio di onde morbide e leggere, una riga laterale per un hairstyle semplice e sofisticato e in grado di rendere ogni suo outfit ancora più elegante, andando a contornare i suoi lineamenti sempre bellissimi e impreziositi da una montatura di occhiali a farfalla con strass. Insomma, una vera meraviglia! Ma non solo. Perchénegliha davvero mostrato cosa vuol dire stare bene con tutto, cambiando colore dipiù volte ...