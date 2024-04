Calciomercato Milan - si avvicina Youssuf Fofana del Monaco La mossa di Moncada

(Di giovedì 25 aprile 2024) Ildelnon ruota solo attorno all’attaccante.a centrocampo punta tutto sudel. Obiettivo numero uno Ilsta sondando il mercato alla ricerca degli innesti giusti da inserire in organico in vista della prossima stagione. Non sarà solo il numero nove l’obiettivo della dirigenza rossonera la prossima estate. Una parte del budget verrà ovviamente destinato all’attaccante, ma nei pensieri del club c’è anche l’intenzione di rinforzare il centrocampo. Tra i nomi che piacciono alc’è quello di. Il centrocampista classe ’99 delè l’obiettivo numero uno della società, il preferito da Geoffrey. Il numero ...

Alla corsa per Alessandro Buongiorno si è aggiunto il Napoli . Oltre a Milan e Inter, un altro club di Serie A sul difensore del Torino Tutti pazzi per Alessandro Buongiorno . Il difensore del Torino , come era già successo con Bremer, è al centro di numerose trattative di mercato. Per la corsa al ... Continua a leggere>>

Si infiamma il Calciomercato in Serie A: il Milan mette nel mirino David come dopo Giroud e supera il Napoli Il Milan dovrà sostituire Giroud, il Napoli invece Osimhen. Per delle punte che vanno via dal nostro campionato, altri centravanti arriveranno in Serie A e uno dei più quotati è jonathan ... Continua a leggere>>

Cammaroto: "Italiano al Bologna, Motta alla Juve. Giorni decisivi per De Laurentiis" - "Anche perché nel frattempo la Juve ha praticamente preso Motta, il milan non ha intenzione di pagare 8 milioni per il successore di Pioli e non farà un mercato faraonico, con Van Bommel quindi in ...

Continua a leggere>>

calciomercato milan: Leao al PSG affare possibile - Il milan pensa al futuro e per farlo sarà necessario capire con chi proseguire nel percorso intrapreso e che ultimamente non ha certo dato i migliori risultati. In questi mesi si è parlato di un ...

Continua a leggere>>

Niente Serie A per il tecnico: ha rinnovato col suo club, ora è ufficiale - In Italia era accostato a Napoli e milan Accostato al Napoli e al milan, Sergio Conceiçao resterà al Porto sino al 2028. Per il portoghese non si tratta di una prima volta: già nel 2021 sembrava ad un ...

Continua a leggere>>