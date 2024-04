Calciomercato Milan - Moncada ha trovato il sostituto di Calabria |  ecco chi è

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 25 aprile 2024), il direttore dell’area tecnica Geoffreyhaildi Davide: è Tiago Santos del Lille… Ildelsi avvicina sempre di più e la dirigenza rossonera, archiviata la delusione europea, è già al lavoro per i possibili colpi estivi. Non solo, però, perché c’è anche da risolvere il nodo dei rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Tra questi, le priorità sono Theo Hernandez, Mike Maignan e Davide. Il terzino rossonero avrebbe chiesto un notevole aumento e la dirigenza, al momento, non sarebbe intenzionata ad accettare le richieste del capitano. Ecco che allora si guarda al. Secondo le ultime indiscrezioni, da ...