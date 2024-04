CAAA - spazi esperienziali e cucina transalpina

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 25 aprile 2024) A poche ore da Milano si trova la città più popolata della Svizzera centrale, che in alcuni suoi angoli ricorda una Parigi in miniatura e che affascina per le maestose vette dei monti Rigi, Pilatus e Stanserhorn che l’abbracciano, il Lago dei Quattro Cantoni che la lambisce, i tetti a timpano, il medievale Ponte della Cappella, il moderno Centro di Cultura e Congressi KKL a bordo lago, progettato dall’architetto francese Jean Nouvel, che ospita i concerti della città – vocata alla musica – e per il Museggmauer, un tratto delle antiche mura di Lucerna con otto torri di avvistamento sulla collina. Lucerna è la città della musica. Qui, non solo numerosi compositori e musicisti si sono ispirati per le loro composizioni, hanno luogo festival e ci sono orchestre di grande spessore, ma ha sede la Hochschule Luzern Musik, università di musica, che rende questa città la città della musica per ...