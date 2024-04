Buonconvento - il ponte bloccato Papini | Troppe auto in sosta

(Di giovedì 25 aprile 2024) "Sarà mia premura chiedere al presidente della Provincia quando intende realizzare i parcheggi nei pressi deldella Casanova, indispensabili per ristabilire un minimo sicurezza della viabilità". Così Fabio, capogruppo del centrodestra a, sulla situazione che si è venuta a creare con la recente apertura di un passaggio pedonale suldella Casanova, inagibile per leda mesi. "Disagi su disagi. Da quando la Provincia ha attivato il passaggio pedonale – spiega – molti agiscono in maniera incivile parcheggiando su entrambi i lati della carreggiata. Il varco è solo pedonale, ma viene percorso moltissime volte al giorno anche dai motorini, mettendo in pericolo i pedoni". E ancora: "La navetta aziendale per i dipendenti di Rosewood Castiglion del Bosco ha ottenuto dal sindaco ...

