Buco nero o volano? Il lungo romanzo del Superbonus

(Di giovedì 25 aprile 2024) Uno spettro si aggira per l’Italia: lo spettro del. La misura di efficientamento energetico degli edifici promossa dal governo Conte II in piena pandemia e poi rilanciata e prorogata dal governo Draghi prima dello stop imposto da Giorgia Meloni è stata identificata dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti come la causa di InsideOver.

Irpef, taglio tasse previsto nel 2025: blindate le 3 aliquote. Via libera al Def, Giorgetti: «Bonus mostro abnorme» - Compito difficile senza la leva del deficit, e che spetta al ministro Giancarlo Giorgetti che ieri, durante l’approvazione del Def, è tornato a puntare il dito contro i costi del superbonus: «un ...

Continua a leggere>>

Forza Italia propone lo spalma-superbonus per arginare il debito - In soccorso ai conti pubblici dalle file della maggioranza arriva la proposta azzurra di un salva-debito, nella forma di un emendamento (uno dei 355 ...

Continua a leggere>>

Nel futuro del superbonus c’è la meritocrazia, l’autorizzazione preliminare e limite di spesa - L’UPB si è espresso in merito al futuro del superbonus, evidenziando cosa non ha funzionato e come intervenire per evitare che si ripeta ...

Continua a leggere>>