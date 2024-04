(Di giovedì 25 aprile 2024) L`ultima giornata del Girone C di Serie C, tra le partite in calendario, offre anche l`incrocio tra. Se i pugliesi sono gi...

brindisi-turris: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming - L'ultima giornata del Girone C di Serie C, tra le partite in calendario, offre anche l'incrocio tra Brindisi e Turris. Se i pugliesi sono già retrocessi in D e si ritrovano in un caos fatto di ...calciomercato

brindisi-turris, streaming gratis e diretta tv Sky o DAZN Dove vedere Serie C - La giornata finale del campionato di Serie C deve regalare gli ultimi verdetti. Nel Girone C, la Turris deve cercare in tutti i modi di salvarsi con le unghie e con i denti, mentre il Brindisi è ormai ...news.superscommesse

Turris, prima chance fallita la salvezza si gioca a Brindisi - La Turris spreca il primo match point per chiudere la pratica salvezza con 90' di anticipo rispetto alla fine del campionato, ma resta padrona del proprio destino. Basterà ...ilmattino