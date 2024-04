Borsa | Milano chiude in rosso con Iveco e Moncler - bene Bper

Chiusura in deciso ribasso per le Borse europee, che recuperano comunque terreno rispetto ai minimi toccati nel pomeriggio, in scia all'andamento negativo di Wall Street. Parigi ha chiuso in calo dello 0,93%, Francoforte dello 0,95% e Madrid dello 0,48% mentre Londra ha terminato in rialzo (+0,48%) ...

