Bonus psicologo - domande entro maggio per chi ha un ISEE fino a 50 mila euro

(Di giovedì 25 aprile 2024)il 312024 è possibile presentare domanda per usufruire del. Con messaggio numero 1152 del 18-03-2024 l'Inps ha fornito indicazioni su come inoltrare l'istanza. L'articolo .

Sono 776.829 le persone che nel 2022 hanno richiesto assistenza a servizi specialistici di salute mentale in Italia, di cui 285.101 per la prima volta. I dati, raccolti dal ministero della Salute, sono contenuti nello studio PsyCare, che ha valutato l’impatto e il rapporto costo-efficacia del ... Continua a leggere>>

Bonus psicologo graduatorie : quando escono? Date probabili Bonus psicologo graduatorie : quando escono? Attesa per la pubblicazione degli elenchi. Solo successivamente verranno assegnati i voucher a copertura di sedute di psicoterapia. Tuttora aperta la fase di richiesta: quindi c’è ancora un ... Continua a leggere>>

C'è tempo fino alla fine di maggio per presentare la domanda all'Inps per ottenere il bonus psicologo : ecco come fare (ma occhio alle tre fasce ) Continua a leggere>>

bonus e incentivi, ecco le risposte dell’esperto - L’ESPERTO RISPONDE. Per molti italiani non è facile muoversi in questa giungla di incentivi e capire a quali agevolazioni possono avere diritto o meno. Ne parliamo con Monica Gardana, direttrice del ...

Continua a leggere>>

INPS, ecco il primo Cashback Salute: ti bonificano ogni volta che vai dal medico | Guarisci e ti arricchisci - Finalmente arriva una bella notizia per tutti gli italiani. Confermato il primo Cashback Salute: in cosa consiste e come ottenerlo ...

Continua a leggere>>

La Liguria alla ricerca della felicità | Grafico - Rapporti familiari, situazione economica, salute, tempo libero: i dati Istat del 2023 tracciano una fotografia della nostra vita. In regione la risposta ...

Continua a leggere>>