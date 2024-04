Bonus Asilo Nido 2024 | ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo

(Di giovedì 25 aprile 2024)peril. È possibile presentare domanda per il, ileconomico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asilipubblici e privati o per l'assistenza domiciliare. C'è tempo fino al 31 dicembreperil, che può arrivare fino a un massimo di 3.600 euro annui in base all'ISEE...

Con il via libera dell’Inps è iniziato il pagamento del Bonus asilo nido 2024 ai primi beneficiari. Tutte le domande accolte verranno progressivamente evase. I ritardatari e chi abbia bisogno della misura nel corso dell’anno hanno ancora tempo per ...

Bonus Nido 2024 : ecco scadenze e requisiti per richiedere il contributo . È possibile presentare domanda per il Bonus Nido 2024 , il contributo economico erogato dall'INPS per il pagamento delle rette degli asili Nido pubblici e privati o per ...

