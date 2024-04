Bonolis | Complimenti Inter Dal mercato al campo | eccellente!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 25 aprile 2024)in collegamento video con gli studi di Sky Sport è tornato a parlare dello scudetto appena vinto dall’dopo il derby. Il noto tifoso dell’tira le somme della stagione. GENIALATA – Paoloha parlato così della stagione dell’: «La società ha fatto un. Una squadra di professionisti seri insieme ad un allenatore capace di costruire una mente alveare. Dove si lavora in maniera quasi meccanica, i giocatori sanno esattamente cosa fare in. Si ritrovano in porta a occhi chiusi. E dove qualcuno uscisse dallo schema per inventare una genialata personale, gli altri recepiscono il segnale e si adattano a questo mutamento.alla società che ha saputo costruire un’uniformità di ...