Bologna - truffata una 22enne | manda di 2 350 di caparra per un affitt - ma la casa non esiste

(Di giovedì 25 aprile 2024)è una delle città più complicate per glii. All'elevato numero di studenti che frequentano le facoltà nel cuore cittadino, si è aggiunto l'exploit turistico degli ultimi anni. Molti proprietari, fiutando la possibilità di fare margini di guadagno più ampi, hanno spostato così le proprie abitazioni sul mercato delle locazioni brevi. In questo contesto si è verificata una truffa ai danni di una ragazza, che cercava disperatamente un posto letto in città. La vicenda è raccontata, oggi 25 aprile, nell'edizione bolognese di Repubblica. La giovane di 22 anni, lo scorso novembre, si imbatte in un annuncio online: 850 euro mensili la richiesta, può permetterseli, e allora contatta l'inserzionista per fissare una visita dell'immobile. Primo campanello di allarme: «Nessun problema, ma le visite sono solo online». La vittima, comunque, decide di

