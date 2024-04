Bocelli & Friends | Con voi sognerò Carreras - Doming - Sheeran E un trionfo lungo trent’anni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 aprile 2024) LAJATICO (Pisa) "Voglio ringraziare tutti coloro che hanno aiutato i miei sogni d’infanzia a diventare realtà con un concerto indimenticabile" assicura Andrearaccontando i tre giorni di celebrazione dei suoidi hit-parade in agenda il 15, 17 e 19 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico. Una cornice per lui abituale chiamata quest’anno a incastonare un evento eccezionale, in bilico tra opera e pop, che con la direzione creativa del regista messicano Francisco Negrin vede la partecipazione di campioni dell’hit-parade come Ed, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, ma anche i figli Matteo e Virginiaoltre a celebrità della lirica e della classica quali Plácido ...