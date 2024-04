Bocce Osimo - fanesi protagonisti nella gara dei campionissimi

Promozione, Moie Vallesina e Portuali vanno allo sprint per il secondo posto - A una giornata dalla fine della stagione regolare, il girone A di Promozione vede il Fabriano Cerreto già in Eccellenza. Emozioni anche nel girone B e in Prima Categoria. La Passatempese vede complica ...ilrestodelcarlino

Promozione A, risultati e classifica: battaglia in zona rossa - di Pietro Terra Termina la 29esima giornata del girone A del campionato di Promozione Marchigiana, regalandoci un pomeriggio di calcio emozionante.Vincono a sorpresa i Portuali in maniera netta, 3-0, ...youtvrs

"Vallesina manifatturiera, onorati degli 80 anni di Confindustria" - L’evento di punta sarà il convegno sul credito in programma venerdì prossimo al teatro Pergolesi. "Un tema a noi caro" ...ilrestodelcarlino