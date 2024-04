BMW Serie 4 Gran Coupé | il restyling che fa la differenza

(Di giovedì 25 aprile 2024) La BMWha subito un aggiornamento di metà ciclo che ha apportato diverse modifiche. Cresce l’attesa per il lancio sul mercato a luglio Un aggiornamento di metà ciclo per la BMW, che si presenta adesso con un design leggermente rinnovato e un abitacolo più tecnologico. L’auto è pronta a conquistare il mercato a partire da luglio 2024. L’estetica è stata rivisitata, ma resta fedele al DNA sportivo. Il frontale sfoggia una griglia a doppio rene ridisegnata e nuovi fari a LED. Al posteriore, invece, debuttano luci a matrice adattiva e luci laser opzionali ispirate alla M4 CSL. Due nuovi colori, “Cape York metallic” e “Fire Red metallic”, e nuovi cerchi da 19 o 20 pollici completano ilesterno. Nell’abitacolo domina il BMW ...

A quasi un anno dalla conclusione della serie , la star ha riflettuto sulla sua eredità Trascorso quasi un anno dal finale di The Flash , che ha chiuso i battenti al termine della sua nona stagione su The CW, Grant Gustin è tornato a riflettere sull'eredità dello show. In un'intervista con The Wrap, ... Continua a leggere>>

Reginaldo , calciatore e Gianluca Di Domenico , operatore di mercato sono intervenuti a Radio CrC. Durante “Si gonfia la rete” hanno parlato di quello che potrebbe essere il futuro tecnico del Napoli. Reginaldo ha speso parole di elogio per il suo ex allenatore Conte. Di Domenico ha parlato del ... Continua a leggere>>

Copycat omicidi IN serie La7D ore 21.30 con Sigourney Weaver , Holly Hunter e Dermot Mulroney. Regia di Jon Amiel. Produzione USA 1995. Durata: 2 ore LA TRAMA Sigourney Weaver è una psicologa criminale che durante una conferenza viene aggredita da un maniaco. Dallo scontro esce ... Continua a leggere>>

serie A, chi è la guardalinee Tiziana Trasciatti: farà parte della prima terna arbitrale tutta al femminile - Inter-Torino vedrà la direzione, per la prima volta in serie A, di una terna arbitrale al femminile: vediamo in quest'articolo chi è la guardalinee Tiziana Trasciatti.

Continua a leggere>>

serie A, svolta storica in occasione di Inter-Torino: ecco cosa succederà - La trentaquattresima giornata di serie A entrerà nella storia. Infatti, in occasione del match tra Inter e Torino, per la prima volta nel massimo campionato italiano la terna arbitrale sarà costituita ...

Continua a leggere>>

Inter-Torino, terna arbitrale tutta al femminile: è la prima volta in serie A - Una prima volta nella storia della serie A nel giorno della festa scudetto dell'Inter. La gara tra i Nerazzurri e il Torino, valida per la 34esima giornata di ...

Continua a leggere>>