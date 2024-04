Blizzcon 2024 è stata cancellata - Blizzard rivela i motivi di questa decisione

(Di giovedì 25 aprile 2024)ha annunciato che la, precisando però che l’evento tornerà nei prossimi anni e limitandosi ad affermare che i propri giochi saranno presenti in molteplici eventi in programma in tutto il mondo. Windows Central ricorda che laaltri non è che il famoso evento dedicato interamente ai giochi pubblicati da, generalmente contraddistinto da un’edizione annuale ed in programma presso l’Anaheim Convention Center negli Stati Uniti. Parlando dei giochi è dal 2005 che nel corso di questo show sono state condivise le principali notizie su World of Warcraft, Diablo, StarCraft ed Overwatch, ponendosi di conseguenza come un vero e proprio appuntamento imperdibile per ogni fan delle produzioni del publisher americano. Leggiamo ...

blizzcon 2024 is not happening despite Blizzard’s strong 2024 lineup - Blizzard Entertainment confirmed that blizzcon 2024 is not happening, but it will leave the door open for the event to return in the future.

blizzcon is canceled again, and Blizzard hasn't really explained why - but says it's coming back "in future years" - blizzcon 2024 isn't happening. Blizzard has confirmed that the formerly annual fan gathering has once again been canceled, but it's still committed to bringing the event back - eventually.

blizzcon 2024 is canceled - blizzcon 2023 was the first in-person edition since 2019, so to miss out once again in 2024 may come as a blow for many fans. Now they'll likely need to wait until at least late 2025 to meet up with a ...

