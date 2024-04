Bisogna ringraziare gli Alleati - non la Resistenza

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 25 aprile 2024) Il recente polverone sollevato dal caso Scurati mostra con drammatica efficacia il grado di soffocamento di questo paese. Soffocamento da retorica, da luoghi comuni, da parole riciclate. Una povertà culturale nella quale è pressoché inutile inserirsi. Tuttavia ci proviamo. Se non altro per il gusto di dare un po’ fastidio. Il 25 aprile celebra il trionfo dellapartigiana italiana, la liberazione definitiva dall’occupante tedesco e la sconfitta del regime fascista. Giustissimo. Lungi da noi voler sminuire l’importante ruolo svolto dai partigiani nelle ultime fasi (sottolineiamo ultime) della guerra in supporto alle operazioni degli esercitiper la capitolazione delle forze tedesche. Già, nelle ultime fasi. Occorre evidenziare bene questo passaggio altrimenti si rischia, come sempre accade, di scivolare nella palude della retorica, ...