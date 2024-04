Bce: "Inflazione Eurozona continua a decelerare, crescita in ripresa graduale in 2024" - Mentre l’ inflazione complessiva nell'Eurozona "continua gradualmente il suo percorso disinflazionistico, di riflesso al calo dei tassi di crescita per beni alimentari e beni industriali non energetic ...adnkronos

25 Aprile, De Luca: “Meloni riconosca che il fascismo è stata una vergogna, non solo per le leggi razziali” - 25 aprile, tensione a Roma: insulti e lanci di oggetti dalla brigata ebraica ai manifestanti pro-Palestina. Sassi contro i cronisti presenti “Le torture, la paura dei nazisti, la gioia del 25 aprile: ...ilfattoquotidiano

Bruno Segre, l’uomo che non si arrende: dalla Resistenza all’impegno politico e sociale. Il documentario sull’avvocato partigiano - "Voglio tenere duro di fronte ai nemici, agli avversari di idee, a chi tradisce, a chi specula sulle disgrazie. Esiste una realtà di persone serie e coerenti che non fanno trasformismo e non cedono al ...ilfattoquotidiano