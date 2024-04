Barcellona - Xavi resta | circostanze cambiat - è meglio continuare

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 aprile 2024)sarà ancora l’allenatore delnella prossima stagione. Dopo i rumors dei giorni scorsi, la fumata bianca arrivata nell’incontro di ieri fra il tecnico e la dirigenza blaugrana: dopo aver annunciato a fine gennaio di voler lasciare la panchina a fine stagione, l’ex centrocampista è tornato sui suoi passi, accettando di onorare il suo contratto fino alla scadenza, fissata nel 2025. “Quando ho incontrato il presidente e ho messo il mio incarico a sua disposizione, mi ha dato grande fiducia, così come tutta la società – ha spiegato oggi i motivi del ripensamento, in conferenza stampa al fianco di Joan Laporta – la complicità e il sostegno dei giocatori è stato altrettanto importante. E come il presidente, credo che questo progetto non debba chiudersi per quanto in questa stagione non arriveranno trofei, perchè ...