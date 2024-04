Bama - una gara da tutto per tutto

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Questa sera, 25 aprile, alle 21,due, ancora al PalaPertini di Ponte Buggianese, (arbitri Biancalana di San Giuliano e Barone di Ponsacco), ultima chiamata perbasket Altopascio in chiave salvezza in serie C contro Bottegone Pistoia già corsara domenica scorsa. Inutile girarci intorno. Andare sullo 0-2 in una serie tre su cinque equivale alla classica bandiera bianca. Il presidente Sergio Guidi ha chiamato spesso in causa il vecchio cuore rosablu che però sembra avere bisogno di una carica per essere rianimato. Una stagione davvero al limite del surreale dove sfortuna, infortuni, (gli ultimi di capitan Bini, stagione finita e Doveri) imprevisti, (giocatori che si sono trasferiti per motivi di lavoro come Mencherini o che hanno smesso, come Baroncelli), ma anche errori, hanno condotto il team sull’orlo di quella che sarebbe la prima ...