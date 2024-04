autostrada A11: chiusure notturne della stazione di Altopascio - ROMA – Sull’autostrada A11 Firenze-Pisa nord, è stato aggiornato il programma di chiusura della stazione di Altopascio previsto nella notte tra venerdì 26 e sabato 27 aprile 2024. La suddetta stazione ...

Autostrade, rimossi i cantieri per il ponte del 25 aprile ma in Liguria le code non mancano - Le concessionarie hanno sospeso i cantieri, salvo quelli inamovibili, su tutte le tratte ma i rallentamenti si sono formati comunque tra tamponamenti e traffico intenso ...

Ponte del 25 aprile, in autostrada coda per traffico intenso tra Arenzano e Spotorno - Per la giornata di oggi, 25 aprile, Autostrade per l’Italia ha indicato il bollino rosso su tutte le tratte a partire dalle 16. In particolare bollino rosso sulla A7 in direzione Genova, sulla A10 in ...

