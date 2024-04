Autolinee - 25 aprile e 1° maggio | i servizi bus disponibili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 aprile 2024) Arezzo, 252024 –Toscane informa che oggi, giovedì 252024, ibus seguiranno l’orario festivo su tutto il territorio del bacino di Arezzo (urbani ed extraurbani). Inoltre, nei giorni di venerdì 26 e sabato 272024, in occasione del ponte scolastico, le corse urbane delle linee TRIC e VAS non saranno effettuate. Nella giornata di mercoledì 1°, festa dei lavoratori, ilo urbano di Arezzo sarà svolto in modalità ridotta, ovvero con sospensione dalle 12.30 alle 15.30. Iextraurbani saranno sospesi, eccetto idelle linee LS5, SU4 e SFT. Per ogni ulteriore informazioneToscane invita gli utenti a consultare il sito ...