Arriva su Disney+ la seconda stagione di Feud | Capote Vs The Swans

(Di giovedì 25 aprile 2024)vs. Theè ladella serie antologica, di Ryan Murphy. La primaha raccontato la rivalità tra Bette Davis e Joan Crawford, potento contare su un cast stellare, con interpreti del calibro di Susan Sarandon, Jessica Lange, Catherine Zeta-Jones, Kathy Bates e Stanley Tucci. Da questo punto di vista, il secondo capitolo non è da meno, con attori di prim’ordine come Tom Hollander, Naomi Watts, Chloë Sevigny, Molly Ringwald, Calista Flockhart e Diane Lane. La serie si basa sul libro di Laurence Leamer “’s Women: A True Story of Love, Betrayal, and a Swan Song for an Era”, adattato per la televisione da Jon Robin Baitz, anche showrunner. La trama della serie è incentrata sulla pubblicazione di un capitolo dell’ultimo ...

La recensione di The Big Door Prize 2 - Il premio del destino : le nuove puntate confermano il potenziale della serie , tra risate, lacrime e riflessioni sulle domande esistenziali della vita. In streaming su Apple TV+. Era stata una delle serie che più ci aveva sorpreso nel 2023. Una comedy "pura", ... Continua a leggere>>

Non si fermano i preparativi della nuova stagione della serie in live-action Subito dopo il successo della prima stagione , Netflix si è affrettata ad annunciare il rinnovo di One Piece anche per una stagione 2, con i lavori di preparazione che stanno continuando come previsto. Tuttavia, è giunta la ... Continua a leggere>>

That '90s Show: Mila Kunis rivela se lei e Ashton Kutcher torneranno nella stagione 2 - Sfortunatamente per i nostalgici più insaziabili, Jackie e Kelso non saranno ancora in giro quando That '90s Show tornerà su Netflix con la seconda stagione. A ET, l'attrice ha risposto alla domanda ...

Borsa: Europa contrastata, a Milano (-0,2%) St annulla perdite (+2,5%) - Parigi -0,9% maglia nera del Vecchio Continente (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 apr - Si muovono contrastate le Borse europee al giro di boa di meta' seduta, con il Ftse Mib che lascia sul ter ...

"Them 2: The Scare" è più horror ma meno ripugnante della stagione 1 (e ricorda True Detective 4) - Dal 25 aprile su Prime Video è disponibile in streaming Them 2: The Scare (titolo italiano Loro 2: La paura ), seconda stagione della serie tv horror antologica che debuttò nel 2021 sulla piattaforma ...

