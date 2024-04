Aprilia Sorpreso in sella ad uno scooter rubato - denunciato 33enne

MotoGP, Zarco: “Quel che ha fatto Vinales ad Austin ti incoraggia a tenere la rotta” - MotoGP: “Mi ha sorpreso che Maverick non fosse più veloce di Aleix sin dall’inizio, ma in Texas ha attaccato in modo incredibile. Quando capisci tutto puoi fare magie e vorrei riuscirci anche io” ...gpone

I verdetti di Austin: l'aprilia vola, Bastianini c'è e Acosta cresce. E per Ducati scelte in arrivo - Austin magica, incandescente, avvincente. Il circuito texano, tecnicamente particolare, rilancia la MotoGP con una corsa-show dove un superbo Maverick Viñales domina di forza il weekend conquistando p

MotoGP Austin: Vinales e aprilia, un fantastico en plein - Il GP delle Americhe è stato teatro della seconda vittoria consecutiva per Maverick Vinales nella gara "breve" del sabato, dove il pilota spagnolo ha condotto magistralmente la sua RS-GP al comando si