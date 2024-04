Anticipazioni La promessa | la puntata di oggi - 25 Aprile

La Promessa va in onda con un maxi appuntamento oggi – giovedì 25 aprile – nel pomeriggio di Canale 5. Il cambio palinsesto Mediaset per la festa della Liberazione lascia ampio spazio alla soap spagnola con Jana e Manuel, prevedendo ben tre episodi ...

Vediamo le Anticipazioni delle Puntate della Soap La Promessa , in onda su Canale 5 dal 29 aprile al 3 maggio 2024 .

Ecco le anticipazioni della soap spagnola per la puntata in onda domani alle 16:40 circa su Canale 5. La Promessa andrà in onda su Canale 5 giovedì 25 aprile alle 14:10. Ecco un'anteprima delle anticipazioni del triplo appuntamento. Domani, ...