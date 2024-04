Anticipazioni Amici Serale sesta puntata | ospiti - eliminati e ballottaggi

(Di giovedì 25 aprile 2024) Siamo sempre più vicini alla finale. Anche oggi, festa della Liberazione, siamo pronti a fornirvi tutte ledella registrazione deldi. Dopo ladella scorsa settimana, in cui sono state eliminate Lil Jolie e Gaia, i ragazzi in casetta hanno avuto un duro confronto. Mida ha dichiarato che se fosse andato alo con la ballerina, si sarebbe auto-eliminato, ma Petit non gli ha creduto non esitando a scatenare un faccia a faccia infuocato. Martina Giovannini è in crisi. Come mostrato durante gli ultimi daytime andati in onda, la cantante è l'unica allieva rimasta nella squadra di Anna Pettinelli - Raimondo Todaro dopo le eliminazioni dei suoi compagni Gaia, Lil Jolie, Giovanni Tesse e Ayle. "Sto malissimo, non ce la faccio più. Sono andate via Lil e Gaia, non so ...

Amici 2024 , il serale : le anticipazioni (ospiti , allievi e squadre) della quinta puntata , 20 aprile Stasera, sabato 20 aprile 2024 , alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la quinta puntata del serale di Amici 2024 . Quindici allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del ... Continua a leggere>>

Attraverso una storia Instagram la showgirl argentina avrebbe confermato in parte la relazione - Belen Rodriguez ha un nuovo amore. La showgirl argentina dopo la fine della relazione con Elio Lorenzoni è stata avvistata insieme a un altro uomo che, secondo le indiscrezioni, starebbe frequentando ...

Everywhere I Go anticipazioni, confusione alle stelle! Delusione per Selin - Nel corso della puntata di oggi i fan della serie televisiva turca "Everywhere I Go - Coincidenze d'amore" avranno l'opportunità di immergersi in un nuovo ...

Splendida Cornice, gli ospiti stasera in tv di Geppi Cucciari: da Piero Pelù a Valeria Solarino e Filippo Nigro - Splendida cornice, torna stasera in tv giovedì 25 aprile alle 21.25 su Rai 3. Tutto può essere cultura, dipende da come la usi è questa la premessa dello show di ...

