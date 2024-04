Andrea Bocelli festeggia 30 anni di carriera con tre grandi eventi | ecco il cast italiano ed internazionale

(Di giovedì 25 aprile 2024) Per celebrare i suoi 30diha pensato a trecon un superedda far tremare i polsi. “30: The Celebration” si terrà lunedì 15 luglio, mercoledì 17 e venerdì 19 luglio al Teatro del Silenzio di Lajatico, in Toscana, l’anfiteatro naturale nella città natale del tenore. Gli amici e colleghi che interverranno sul palco per celebrare l’artista saranno: Ed Sheeran, Jon Batiste, Russell Crowe, Shania Twain, Sofia Vergara, David Foster, Christian Nodal, Sofia Carson, Laura Pausini, Tiziano Ferro, Zucchero, Giorgia, i figli Matteoe Virginia. A questi nomi si aggiungono anche ...

