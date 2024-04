(Di giovedì 25 aprile 2024) Aveva allestito un vero e propriosenza chiedere alcun permesso e tenendo i cani di piccola taglia chiusi in trasportini per gatti senza ciotola per il cibo e l’acqua. Tutto questo nella suadi Bariano, nella. Un’attività a cui ha posto fine il Distretto di polizia localebergamasca orientale insieme ai veterinari di Ats. Nei giorni scorsi dopo un primo blitz di controllo sono stati30 esemplari di bassotto tedesco a pelo lungo: 13 maschi, 17 femmine e 11 cuccioli. Nel cortile dell’abitazione sono stati trovati anche due pappagalli, due capre, due oche e un maiale d’affezione. I cani bassotto, con pedigree e certificazioni genealogiche, venivano commercializzati e pubblicizzati sui principali siti di e-commerce, con prezzi di vendita che ...

allevamento abusivo in una casa della Bassa. Sequestrati 30 bassotti - Aveva allestito un vero e proprio allevamento senza chiedere alcun permesso e tenendo i cani di piccola taglia chiusi in trasportini per gatti senza ciotola per il cibo e l’acqua. Tutto questo nella ...ilgiorno

Bariano, scoperto allevamento abusivo di cani: sequestrati 30 bassotti - IL BLITZ. Il personale della polizia locale della Bassa Bergamasca Orientale ha accertato una attività non autorizzata di allevamento e riproduzione di cani finalizzata alla vendita. I cuccioli ...ecodibergamo

Scoperto dalla Polizia locale un allevamento abusivo di bassotti - l’allevamento abusivo di cani in casa e nel vicino cortile aveva infatti spazi di detenzione insufficienti e dalle carenti condizioni igieniche, situazione che però non ha fortunatamente inciso sul ...primatreviglio