Allenatore Milan - Ibrahimovic pronto a tutto per Conte | la clamorosa voce

Tuttosport' in edicola questa mattina, cerca di mettere un po' di ordine nella vicenda nuovo Allenatore Milan . Conte piace tanto ai tifosi

José Altafini è un ex di lusso protagonista sia con la Juve che col Milan . Ecco le sue parole a 'Tuttosport'. Tra allenatore, Leao e mercato

milan, nuovo allenatore: tre profili in pole, nelle ultime ore spunta il nome di Furlani - Per molti tifosi la scelta dovrebbe virare su un allenatore italiano, in questo caso i candidati sarebbero due: De Zerbi e Antonio Conte. Proprio quest’ultimo sembrerebbe essere il preferito di buona ...sportpaper

Il milan del futuro: tutti i nomi per il dopo-Pioli - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...msn

Altafini: 'Juve-milan vale poco. Vlahovic penalizzato, Thiago Motta fa il calcio più bello' - José Altafini, doppio ex di milan e Juventus, ha parlato a Tuttosport a due giorni dalla sfida: «Una gara che purtroppo conta poco rispetto al passato..ilbianconero